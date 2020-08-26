شكرا لمتابعة خبر عن 3 مزايا تتحقق مع صدور نظام مكافحة التستر التجاري الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة النتائج الإيجابية التى ستتحقق من صدور نظام مكافحة التستر التجاري الجديد.

وأكدت الهيئة أن النظام الجديد سيعمل على تحفيز تنافسية الأسواق، وسيرفع من تدفق الاستثمارات طويلة الأجل في الشركات الوطنية.

وأضاف أن النظام أيضا سيساعد في زيادة رفاهية المستهلك من خلال توفير أسعار عادلة وجودة وتنوع المنتجات المتاحة.

ونوهت بأضرار التستر التجاري ومنها تراجع الاستثمارات المحلية وفشل الأسواق وانخفاض مستوى المنافسة وانخفاض جودة المنتجات وعدم وجود أسعار عادلة لها.