بالفيديو.. سبب زيادة عقود النكاح في المملكة أثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت دعاء زهران، أخصائية اجتماعية، سبب زيادة عقود النكاح خلال شهر ذى القعدة الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 1440هـ برغم تطبيق الإجراءات الاحترازية. أوضحت دعاء زهران، أخصائية اجتماعية، سبب زيادة عقود النكاح خلال شهر ذى القعدة الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 1440هـ برغم تطبيق الإجراءات الاحترازية. وذكرت، خلال مداخلة لها بقناة الإخبارية، أن زيادة وعي الشباب واعتقادهم بأن فرحة الزفاف هى تخص العروسين وليس بكثرة عدد الحضور. وتوقعت الاخصائية استمرار اقتصار الزواج على أعداد محدودة خلال الفترة القادمة لمساهمته في تخفيف التكاليف والضغط النفسي على العريسين.

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