شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أصل مدينة المجمعة بالرياض وسر تسميتها بهذا الإسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت دارة الملك عبد العزيز عن معلومات تاريخية حول محافظة المجمعة بالرياض والسبب وراء اسمها المعروفة به حتى الآن .

وأكد الباحث إبراهيم الحقيل أن هناك روايتين حول تاريخ المجمعة وأن أول تأريخ لها عام 850 هـ ونقلت رواية أخرى أنها أؤرخت بعد عام 900 هـ نظراً لسلسلة الأنساب الذين سكنوها بداية التأسيس .

كما أكد الباحث عبد الله الدهش أنها سميت بذلك حيث تجمعت بها أكثر من قبيلة ، وكان هناك علاقات تجارية واسعة مع الكويت بداية تأسيسها وأغلب السلع الواردة إليها من الكويت .

كما تقع المجمعة على وادي مشهور يسمى وادي مشقر وهناك من يسميه بوادي النمل ولكن ليس لذلك مصدر مثبت ، كما تقع بالقرب عدة أودية صغيرة ، وأهتم سكان المجمعة القدماء بتصنيف هذه الأودية والسيول والإستفادة بها قدر الإمكان في الزراعة والمشاريع ، ومعروفة بأنها إذا جادت عليها الأمطار تصبح روضة غناء كثيرة العشب كما يقولون .