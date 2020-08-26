شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شرط الملك عبدالعزيز على شركة البترول في طريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تتمتع مدينة طريف منذ القدم بمكانة عالية وأسبقية واخترت على خطوط لأنابيب الزيت؛ حيث وضع الملك عبدالعزيز - رحمه الله - شرطًا على شركة البترول التي أنشئت هناك.

وأوضح أحد أهالي طريف خلال مشاركته ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن الملك عبدالعزيز اشترط على الشركة ترفيه المواطنين وتقديم كل ما يحتاجونه من خدمات وبنية تحتية، ما جعل الشركة تقدم العديد من الخدمات لأهالي المدينة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مستشفى كان يعالج فيه أهل المدينة والمدن المجاورة، وكذلك سينما وشبكة كهرباء، فضلًا عن إنشاء شبكة مياه قبل إنشائها في المدن الأخرى، مبيناً سبب إطلاق الأهالي لفظ الخواجات على موظفي الشركة؛ حيث قال أن ذلك نظرًا لوجود اختلاف في ملابسهم ولغتهم عن أهالي المدينة.