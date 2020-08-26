شكرا لمتابعة خبر عن 22 ألف متدرب ومتدربة على منصة "مدرستي" بتعليم عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حزمة من البرامج التدريبية الشاملة على " منصة مدرستي "، استهدفت 22 ألف من قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، وذلك لرفع مستوى أدائهم للتفاعل مع المنصة .

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن البرامج التدريبية تنفذ من خلال منصة " ZOOM" ويشرف عليها نخبة من المدربين والمدربات من تعليم المنطقة ،و بلغت 14برنامجا للقادة والقائدات ، و59 برنامجا للمعلمين والمعلمات .

وأضاف الجوني : أن لجنة الاستعداد على مستوى الإدارة تتابع عن كثب جاهزية الميدان ، وبما يسهم في خفض الفاقد التعليمي ودعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في هذه المرحلة .