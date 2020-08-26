تطبيق «توكلنا»: هكذا تضيف التابعين لاستعراض بيانات منصة مدرستي

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أن خدمة استعراض بيانات منصة مدرستي للأبناء والبنات تتطلب إضافتهم ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر، مشيرًا إلى أنه خلال تسجيل حساب بالتطبيق، سيظهر للمواطن والمقيم، التابعين والعمالة المنزلية التي لديه، وعليه اختيار فقط من يوجد معه في مكان السكن أيًّا كان عمره، ويمكن تعديل ذلك لاحقًا من خلال صفحة «حسابي».

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين مفاده : "أحد الأولاد غير مضاف، كيف الإضافة إذا تكرمتم؟!»، وأجاب التطبيق: «خلال تسجيل حساب بتطبيق (توكلنا) للمواطن والمقيم، سيظهر للفرد التابعون والعمالة المنزلية التي لديه، وعليه اختيار فقط من يوجد معه في مكان السكن أيًّا كان عمره، ويمكن تعديل ذلك لاحقًا من خلال صفحة (حسابي)».

كما أشار التطبيق إلى أن خدمة استعراض بيانات منصة مدرستي للأبناء والبنات، تتطلب إضافتهم ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر.

وكان تطبيق «توكلنا» أوضح في وقت سابق آلية فتح حساب للطلاب في منصة «مدرستي»؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «كيف أفتح حسابًا لأبنائي الطلاب في منصة مدرستي؟».

وردَّ الحساب الرسمي لتطبيق «توكلنا»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «يتطلب وجود حساب في توكلنا للمعلمين والمعلمات وأولياء أمور الطلاب والطالبات للاستفادة من هذه الخدمة، ويلزم أولياء الأمور في حسابهم في توكلنا إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة. أما وجود حسابات مستقلة في توكلنا للأبناء والبنات فهو اختياري».

وأوضح تطبيق «توكلنا» طريقة الدخول على منصة مدرستي: «بدايةً قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدِّث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك، وعند تشغيله سوف تجد خيار (بيانات منصة مدرستي) في تبويب حسابي، بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك لدخول المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين لك إذا كنت ولي أمر».

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وتابع: «في الخطوة اللاحقة، اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له، ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم بأنه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم، وفي النهاية سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة».

وتعد المنصة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات، بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلم.

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