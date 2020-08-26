حساب المواطن يجدد التذكير بخطوات حذف مخصص حافز

جدد برنامج حساب المواطن التذكير بالطريقة التي يتم من خلالها حذف مخصص حافز عبر التطبيق؛ وذلك في حالة تحديث البيانات في البرنامج.

وأجاب «خدمة المستفيدين» عبر الحساب الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «إذا طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى البوابة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى «الإجراءات») وحذف الدخل المخصص من برنامج حافز ثم حفظ».

جاء ذلك ردًّا من «خدمة المستفيدين» التابعة لحساب المواطن على استفسار أحد المواطنين مفاده: «من فترة طويلة وقف عني حافز لكن بالموقع للحين حاطين لي دخل حافز 1000 ريال، وما عرفت من وين التعديل وش الحل؟ هل المفروض يزيد دخلي بعد التعديل ولا زي ما هو؟».