تنويه من «المرور» بخصوص تجديد رخصة القيادة للمواطنين بالداخل والخارج

أوضح المرور السعودي خطوات تجديد رخصة القيادة، سواء للمواطنين داخل المملكة أو خارجها، كما حدد طريقة استخراج رخصة سير مركبة للسيارة من منطقة غير المنطقة التي تمت بها عملية الشراء، ونقل ملكيتها إلى المشتري.

جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي»، على استفسار أحد المواطنين مفاده: «صباح الخير.. الرخصة انتهت عندي من سنين وأبغى أجددها.. هل المطلوب تسديد المخالفات؟ وهل فيه كشف طبي؟ أتمنى الرد».

وأجاب «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «أهلًا بك.. سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الطبي، ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر.. يسعدنا تواصلك».

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وورد استفسار عبر «تويتر» بشأن شراء مواطن يسكن في منطقة تبوك سيارة من الرياض، وتم نقل الملكية والتأمين، فكيف يستخرج رخصة سير مركبة للسيارة من المنطقة التي يسكنها؟، فقال «المرور» إنه يمكن في هذه الحالة طلبها من المعرض عبر خدمة البريد.

كما حدد المرور السعودي خطوتين لتجديد الرخصة للمواطنين الموجودين خارج المملكة، موضحًا أنه لا بد من زيارة الملحقية السعودية، وتفويض شخص بالمملكة لإنهاء الإجراءات.

جاء ذلك عقب استفسار مواطن يقيم في بريطانيا، حول كيفية تجديد الرخصة في ظل عدم استطاعته العودة إلى المملكة بسبب جائحة كورونا.

وذكر المرور السعودي، عبر حسابه على تويتر، أنه «يمكن زيارة الملحقية السعودية، وإكمال اللازم حيال الفحص، وتفويض الشخص المناسب لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة».