تحرير 20 ألف متر من التعديات على أراضٍ حكومية في قرى العيساوية بالجوف

الفرق الميدانية تحقَّقت من عدم وجود مستندات شرعية وتراخيص بناء
أزالت بلدية مركز العيساوية التابعة لأمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية في العيساوية وقراها، بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستندات شرعية أو تراخيص بناء لدى المواطنين؛ ما أوجب إزالة التعديات.
وأوضح رئيس بلدية العيساوية المهندس سامي بن علي الغامدي، أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية رصدت خلال الجولات الرقابية تعديات وإحداثات بمركز العيساوية على مساحة إجمالية تزيد على 20.000 متر مربع، تمثلت في إقامة أحواش بداخلها مبانٍ وغرف وعقوم ترابية وخيام، وتمت إزالة التعديات كاملة وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعدي.
وأكد المهندس الغامدي أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهماتها في إزالة أي موقع مُعتدى عليه دون تأخر أو تهاون، مشددًا على أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين، وفقًا للأنظمة والتعليمات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
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