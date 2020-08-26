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بالفيديو.. وزارة الصحة تكشف تأثير الكمامة على نسبة أكسجين الدم

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بعد تجربة عملية أجراها استشاري الأمراض المعدية

أكدت وزارة الصحة أن ارتداء الكمامة ليس له أي تأثير على نسبة الأكسجين في الدم، مشيرةً إلى ضرورة ارتداء الكمامة في جميع أوقات المخالطة مع الآخرين؛ لتجنب الإصابة بفيروس المستجد.

وأوضح استشاري الباطنة والأمراض المعدية الدكتور علاء العلي، أن تلك المعلومة بُنيت على تجربة عملية أجراها لقياس نسبة الأكسجين في الدم أثناء ارتداء الكمامة ودونها؛ وذلك من خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الصحة على موقع «تويتر».

وكشفت التجربة أن نسبة الأكسجين في الدم دون الكمامة تصل إلى المستوى 100%، وهو المعدل الطبيعي، فيما أظهر القياس بعد ارتداء الكمامة الأكسجين بالدم عند 95%، وهو أيضًا معدل طبيعي.

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