خبير تقني يوجِّه نصائح وروابط مهمة لطلاب التعليم «عن بعد»

نصح بالكمبيوتر المكتبي بدلًا من الجوال
وجَّه الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي نصائح مهمة للطلاب؛ وذلك استعدادًا لبداية موسم التعليم عن بُعد، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
وقال الحمادي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»؛ إنه يجب الحرص على استخدام تقنية «الفايبر» في التواصل بالإنترنت.
وأشار إلى أنها أفضل من «4G» من حيث استقرار الخدمة وعدم التقطيع، كما نصح الطلاب بالاعتماد على الكمبيوتر المكتبي أو «لابتوب» أو «التابلت» في التعلم، وليس الجوال.
كما نشر الحمادي عدة روابط مهمة للطلاب والمعلمين. ولمشاهدة الروابط
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مع بداية موسم التعليم عن بُعد..
هذه نصائح سريعة للطلاب وأولياء الأمور.
روابط مهمة جداً:
توكلنا (للحصول على البريد الإلكتروني منه):https://t.co/DUiNOU32zq
مدرستي:https://t.co/eLm673kFy6
دليل أفضل الممارسات التعليمية:https://t.co/XAXvn8lFdM
قنوات عين:https://t.co/DAlRIe7LAv pic.twitter.com/NaAwTbxnPC
Advertisements— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) August 25, 2020
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