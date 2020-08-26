السعودية اليوم / السلطات في مدغشقر تمدد حالة الطوارئ الصحية في عموم البلاد



انتاناناريفو 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

قررت السلطات في مدغشقر تمديد حالة الطوارئ الصحية في عموم البلاد لمدة 15 يوماً لمواجهة فيروس

وذكرت مصادر حكومية في مدغشقر أنه من المقرر أن يعلن رئيس البلاد أندري راجولينا، على شاشة التلفزيون الحكومي عن باقي الإجراءات الصحية الواجب إتباعها في مكافحة الوباء.

وكانت مدغشقر قد سجلت 14327 حالة إصابة بفيروس كورونا و 178 حالة وفاة.

// انتهى //

13:47ت م

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انتاناناريفو 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسقررت السلطات في مدغشقر تمديد حالة الطوارئ الصحية في عموم البلاد لمدة 15 يوماً لمواجهة فيروس كورونا وذكرت مصادر حكومية في مدغشقر أنه من المقرر أن يعلن رئيس البلاد أندري راجولينا، على شاشة التلفزيون الحكومي عن باقي الإجراءات الصحية الواجب إتباعها في مكافحة الوباء.وكانت مدغشقر قد سجلت 14327 حالة إصابة بفيروس كورونا و 178 حالة وفاة.// انتهى //13:47ت م0101

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