السعودية اليوم / فرع "الزراعة" بالمدينة المنورة ينظم دورة "أسس تربية النحل"



المدينة المنورة 07 محرم 1442هـ الموافق 26 أغسطس 2020م واس

انتظم 50 شاباً وشابة في دورة تدريبية بعنوان "أسس التربية الحديثة للنحل" نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة, وتستمر أربعة أيام.

وتهدف الدورة التي يقدمها المهندس عصام خشيم من إدارة الإرشاد الزراعي, إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمهنة مزاولة تربية النحل وأهميتها, وتعريفهم بالجدوى الاقتصادية لتربية النحل ومنتجاته من أنواع العسل والشمع وغيرها من المنتجات الغذائية التي ينتجها النحل, ودعم من لهم رغبة في تعلّم أسس تربية النحل وإنتاج العسل.

// انتهى //

13:44ت م

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