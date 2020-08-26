السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 791 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والتجارية



الدمام 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 791 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والتجارية، أسفرت عن رصد 41 مخالفات عدم التقييد بالتدابير الصحية والوقائية، و 11 مخالفة تكدس إضافة إلى مخالفتين تكدس في مساكن العمالة، كما رفعت فرق النظافة في الأمانة 7512 طن من النفايات، وإزالة 3994 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أن الأمانة حريصة على متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وتطبيق خطة الأمانة، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار الجولات الرقابية وأعمال الإصحاح البيئي في كافة مدن ومحافظات المنطقة.

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13:41ت م

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