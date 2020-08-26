السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في مديرية البريقة بعدن



عدن 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة العون أمس، حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك بمديرية البريقة في محافظة عدن، وتستمر الحملة 5 أشهر يستفيد منها حوالي 861,719 فردًا.

وثمن مدير مكتب وزارة الصحة العامة بمديرية البريقة فهد العلوي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في حملة الرش الضبابي واستجابته السريعة في النزول للمواقع المستهدفة عقب ظهور حالات مصابة بحمى الضنك في منطقة رأس عمران بالمديرية.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة قد دشن في يوليو الماضي مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك الذي سيتم من خلاله تنفيذ حملات الرش الضبابي وشفط للمياه الراكدة والمستنقعات المائية لجميع مديريات محافظة عدن، بهدف مكافحة البعوض الناقل لمرض حمى الضنك.

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13:35ت م

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