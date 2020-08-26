السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 920 كرتون تمور للنازحين في مديرية الشعيب بالضالع



الضالع 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 920 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 920 أسرة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز.

// انتهى //

13:34ت م

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