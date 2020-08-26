السعودية اليوم / 22 ألف متدرب على منصة " مدرستي" بتعليم عسير



أبهـا 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير, حزمة من البرامج التدريبية الشاملة على "

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن البرامج التدريبية تنفذ من خلال منصة" ZOOM " , ويشرف عليها عدد من المدربين والمدربات من تعليم المنطقة ، وبلغت 14 برنامجاً للقادة والقائدات ، و 59 برنامجاً للمعلمين والمعلمات, مشيراً إلى أن لجنة الاستعداد على مستوى الإدارة تتابع عن كثب جاهزية الميدان، وبما يسهم في خفض الفاقد التعليمي ودعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في هذه المرحلة.

// انتهى //

13:34ت م

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أبهـا 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير, حزمة من البرامج التدريبية الشاملة على " منصة مدرستي "، استهدفت 22 ألف من قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، وذلك لرفع مستوى أدائهم للتفاعل مع المنصة.وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني أن البرامج التدريبية تنفذ من خلال منصة" ZOOM " , ويشرف عليها عدد من المدربين والمدربات من تعليم المنطقة ، وبلغت 14 برنامجاً للقادة والقائدات ، و 59 برنامجاً للمعلمين والمعلمات, مشيراً إلى أن لجنة الاستعداد على مستوى الإدارة تتابع عن كثب جاهزية الميدان، وبما يسهم في خفض الفاقد التعليمي ودعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في هذه المرحلة.// انتهى //13:34ت م0089

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