السعودية اليوم / وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعهم الدوري



بروكسل 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

يعقد وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الدوري في برلين والذي يسبق لقاء وزراء الخارجية الأوروبيين، وذلك لبحث آخر تطورات الإدارة الأوروبية للأزمة الليبية والخلافات اليونانية التركية، حيث تتولى ألمانيا الرئاسة الدورية الأوروبية.

وعلى الصعيد الأوروبي، لاتزال مسألة توفير الموارد لصندوق الدفاع الأوروبي تمثل المسالة الحيوية المطروحة للنقاش، ووعدت ألمانيا بتوظيف فترة توليها للرئاسة لإعادة إطلاق الدفاع المشترك الذي لا يزال يواجه المراجعة التنازلية للموارد المتوقعة للسنوات القليلة المقبلة التي أقرها المجلس الأوروبي الأخير ضمن تخفيض الموازنة الأوروبية المتعددة السنوات.

وسيعرض الممثل الأعلى الأوروبي جوزيف بوريل خلال الاجتماع خطته لتعزيز مهمة (إيريني) لحظر الأسلحة على ليبيا، وربما بالتعاون مع عملية حارس البحر التابعة الناتو وتوفر مراد جديدة للمهمة التي تخيم عليها شكوك كبيرة بسب عدم احترام تركيا لحظر السلاح ولكن الوزراء يواجهون خطر التصعيد في شرق البحر الأبيض المتوسط بين اثنتين من دول الناتو وهما تركيا واليونان.

وقرر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ المشاركة في جانب من الاجتماعات قبل لقاء مع المستشارة أنجيلا ميركل، لبحث خطة الانسحاب الأمريكية من ألمانيا والتوترات بين اليونان وتركيا في شرق البحر المتوسط.

وتطرح عدة تساؤلات بشأن قدر ألمانيا في قيادة الوساطة بين أثينا وأنقرة، مما يفسر تحركات الأمين العام لحلف الأطلسي.

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13:32ت م

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