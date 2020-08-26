

الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, سفير جمهورية المكسيك لدى المملكة انيبال قوميز توليدو.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات.

// انتهى //

13:31ت م

0087





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية المكسيك لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.