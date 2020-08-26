شكرا لقرائتكم خبر عن سقط على الأرض وكسر ذراعه .. الرئيس التشيكي في غرفة العمليات والان نبدء بالتفاصيل

خضع رئيس التشيك، ميلوش زيمان لعملية جراحية ناجحة ، بعد إصابته بكسر في ذراعه إثر سقوطه، طبقا لما ذكره متحدث اليوم الأربعاء. وقال المتحدث ، جيري أوفتشاتشك ، لقناة "زيد" الإذاعية اليوم الأربعاء "إن الرئيس ميلوش زيمان يأخذ قسطا من الراحة الآن بعد العملية".

وتردد أنه تم إجراء العملية بنجاح في مستشفى عسكري في براغ .

ومساء أمس الثلاثاء قال المتحدث باسم الرئيس التشيكي لوكالة "سي تي كيه" إن الرئيس، 75 عاما، سيخضع لعملية جراحية في مستشفى براغ العسكري.