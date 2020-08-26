شكرا لقرائتكم خبر عن سقط على الأرض وكسر ذراعه .. الرئيس التشيكي في غرفة العمليات والان نبدء بالتفاصيل
وتردد أنه تم إجراء العملية بنجاح في مستشفى عسكري في براغ .
ومساء أمس الثلاثاء قال المتحدث باسم الرئيس التشيكي لوكالة "سي تي كيه" إن الرئيس، 75 عاما، سيخضع لعملية جراحية في مستشفى براغ العسكري.
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