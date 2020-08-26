، تعرّف على أبرز ما تقوم به "كريم" السعودية لسلامة عملائها وكباتنها ،

محمد بن مسعود - الدمام - شَمِلت هذه التدابير جميع الدول التي تعمل بها الشركة وعددها 13

في ظل جائحة كورونا وما فرضته من عادات حياتية جديدة، سارعت شركة "كريم" باتخاذ العديد من التدابير الاحترازية التي تضمن سلامة كباتنها وعملائها.

وشملت هذه التدابير جميع الدول التي تعمل بها شركة كريم وعددها 13 دولة، وتنوعت ما بين ضرورة ارتداء الكمامات، واستخدام معقم اليدين، ودعوة الراكب للجلوس في المقعد الخلفي، وهي عادة لم تكن مألوفة -بل وتكاد تكون من المحرمات المجتمعية- في بعض البلدان.

وتُواصل "كريم" تحديث إجراءات السلامة وفقًا لمتغيرات الوضع الوبائي في كل دولة تعمل فيها. وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها كريم السعودية منذ انتشار جائحة كورونا:

● إطلاق سيارة Taxi Plus الرياض وجدة كأحد إجراءات الأمن والسلامة، والتي يوجد بها عازل بلاستيكي بين الكابتن والراكب بشكل يمنع الاحتكاك ويعزز إجراءات التباعد.

● إلزام جميع الكباتن باتباع إرشادات وتعليمات الوقاية والتعقيم التي أوصت بها وزارة الصحة سواء خلال عملية نقل الطعام أو الركاب، ومن بين هذه الإرشادات ارتداء كمامة الوجه والقفازات والتعقيم المستمر للسيارة ولحافظة الطعام.

● إتاحة إمكانية إلغاء المشوار للراكب وللكابتن دون دفع رسوم الإلغاء، في حال التشكك في التزام أي من الطرفين بمعايير السلامة.

● دعوة الراكب للجلوس في المقعد الخلفي.

● دفع مستحقات وأرباح الكباتن يوميًّا بدلًا من الدفع الأسبوعي أو الشهري؛ بهدف دعم الكباتن في ظل الظروف الحالية ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم اليومية.

● تشجيع الكباتن على وضع عوازل بلاستيكية بين مقعدهم والمقعد الخلفي.

● إصدار تعليمات للكباتن بضرورة تهوية السيارة قبل انطلاق المشوار؛ مما يسمح بدخول الهواء النظيف إلى السيارة.

● توصية جميع العملاء باستخدام بطاقات الائتمان ومحفظة كريم؛ للحد من الدفع النقدي؛ تجنبًا لأي تلامس مباشر أثناء المشوار أو خلال توصيل الطعام.

● إتاحة تقييم الكابتن من قِبَل الراكب، وتقديم تعليقاته ومخاوفه بخصوص مدى التزام الكابتن بمعايير الصحة والنظافة الشخصية؛ وهو ما يساعد الشركة على تحسين خدماتها والتزامها بأعلى معايير السلامة.

وبالنسبة للكباتن، فقد دعمتهم بأشكال عدة لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة؛ حيث وفّرت دعمًا ماليًّا لأي سائق يتوقف عن العمل لمدة 14 يومًا بسبب إصابته بفيروس كرونا، كما خصصت صندوقًا لتوفير الدعم المادي للكباتن المصابين بمساهمات سخية من موظفي الشركة وشركاء "كريم".

وبوجه عام، تولي شركة كريم أولوية قصوى لإجراءات الأمن والسلامة التي يشرف عليها فريق متخصص في هذا المجال؛ حيث توفر العديد من الخدمات والمعايير التي تضمن سلامة الزبون والكابتن؛ ومنها تتبع مسار المشوار ومشاركتها مع الأصدقاء أو العائلة، والتأمين على المشوار، والتأكد من استيفاء الكابتن للإجراءات الأمنية قبل الانضمام إلى كريم. وتعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير التقنيات والميزات التي تضمن تعزيز تجربة الأمن والسلامة.شركة كريم