- 1/3
- 2/3
- 3/3
تَكفَّل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بدفع تكاليف زواج شاب "كفيف" من أبناء محافظة محايل عسير، وسلَّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، الإعانة المالية التي تكفّل بها أمير المنطقة للشاب.
من جهته عبّر الشاب عن شكره وامتنانه للأمير تركي بن طلال على مساعدته والوقوف معه لتيسير زواجه.
وقال: "إن هذا الموقف ليس مستغربًا من قيادتنا الرشيدة التي تحرص على راحة المواطن في كل جزء من أرض الوطن"؛ منوهًا بما أولته القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام مباشر وعناية دائمة بكافة ذوي الاحتياجات الخاصة.الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز
"تركي بن طلال" يتكفل بزواج "كفيف" محايل عسيرمحمد طيران الخليج 365 2020-08-26
تَكفَّل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بدفع تكاليف زواج شاب "كفيف" من أبناء محافظة محايل عسير، وسلَّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، الإعانة المالية التي تكفّل بها أمير المنطقة للشاب.
من جهته عبّر الشاب عن شكره وامتنانه للأمير تركي بن طلال على مساعدته والوقوف معه لتيسير زواجه.
وقال: "إن هذا الموقف ليس مستغربًا من قيادتنا الرشيدة التي تحرص على راحة المواطن في كل جزء من أرض الوطن"؛ منوهًا بما أولته القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام مباشر وعناية دائمة بكافة ذوي الاحتياجات الخاصة.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
12:30 PM
عبر إعانة مالية لتيسير زواجه سلّمها "الفلقي"
تَكفَّل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بدفع تكاليف زواج شاب "كفيف" من أبناء محافظة محايل عسير، وسلَّم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، الإعانة المالية التي تكفّل بها أمير المنطقة للشاب.
من جهته عبّر الشاب عن شكره وامتنانه للأمير تركي بن طلال على مساعدته والوقوف معه لتيسير زواجه.
وقال: "إن هذا الموقف ليس مستغربًا من قيادتنا الرشيدة التي تحرص على راحة المواطن في كل جزء من أرض الوطن"؛ منوهًا بما أولته القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام مباشر وعناية دائمة بكافة ذوي الاحتياجات الخاصة.
، "تركي بن طلال" يتكفل بزواج "كفيف" محايل عسير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تركي بن طلال" يتكفل بزواج "كفيف" محايل عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.