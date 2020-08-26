، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدة محافظات حتى الساعة 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل.

وتشمل الحالة المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأشارت "الهيئة" إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.حائل الأرصاد حالة الطقس