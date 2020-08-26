، شاهد.. حملة أمنية وبلدية على سوق النكاسة تنتهي بإزالة مباسط عشوائية لعمالة مخالفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 26 جولة مكثفة لإزالة الظواهر السلبية بينها 17 حاجزاً بإجمالي مصادرات 5 أطنان

نفَّذت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية والإدارة العامة للنظافة التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الدوريات الأمنية، مساء أمس، حملة لإزالة المباسط العشوائية بسوق النكاسة بمكة المكرّمة، بهدف منع هذه الظواهر العشوائية وإزالة السلبيات ومخالفات البيع غير النظامية، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكَّاوي، أنَّ الحملة أسفرت عن عديد من المصادرات وضبط المباسط العشوائية المخالفة التي تقوم ببيع المواد الغذائية والدواجن المريضة والخضراوات والورقيات مجهولة المصدر، وعربات البيع الجائلة.

وأشار "مكَّاوي" إلى تنفيذ 26 جولة رقابية مكثّفة لإزالة الظواهر السلبية بنطاق بلدية المسفلة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، حيث تمت إزالة 17 حاجزاً، وتم رصد 8 مُخالفات بناء، وإصدار 15 إشعاراً ومخالفة، لافتاً إلى أنَّ إجمالي المصادرات بلغ 5 أطنان.

أمانة العاصمة المقدسة