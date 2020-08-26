، روسيا.. 4676 إصابة جديدة بكورونا و115 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة الوفيات باتت 16683 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4676 إصابة جديدة بكورونا، و115 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 16683 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء؛ فيما بلغ إجمالي المصابين 970865 مصابًا.

وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء: إن 6403 أشخاص غادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بعد تماثلهم للشفاء؛ مما يرفع عدد المتعافين إلى 786150 شخصًا.

ووفق "روسيا اليوم" سجلت روسيا معدل وفيات ضعيفًا مقارنة بباقي البلدان، ورغم وجودها في المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررًا من تفشي الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند؛ إلا أنها تحتل المرتبة الثانية عشرة من حيث عدد الوفيات.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى نحو 23.9 ملايين شخص؛ فيما حصد الفيروس أرواح أكثر من 819 ألف شخص منذ بدء تفشي الوباء.روسيا فيروس كورونا الجديد