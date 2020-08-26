شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يتمكن من عد الخطوات من جازان إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف المواطن جبران بن يحيى الفيفي ، عن تفاصيل رحلته التي قام بها سيراً على الأقدام، من منطقة جازان متجهًا إلى مدينة الرياض، والتي تمكن خلالها من عد الخطوات من منطقة جازان إلى العاصمة الرياض.

وقال الفيفي إن الرحلة استمرت 50 يوما وهي عبارة عن تخليد ذكرى الشيخ جبران بن مفرح الدفري عام 1370 للهجرة عندما سار على قدميه من فيفا إلى الدرعية لمبايعة الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه –.

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وأضاف الفيفي أنه تمكن خلال رحلته من عد الخطوات من منطقة جازان إلى العاصمة الرياض، والتي وصلت إلى 1.894931 أي ما يقرب من مليونين، سجلها عن طريق استخدام الأجهزة الذكية.

وأشار إلى أنه واجه العديد من المعوقات خلال رحلته، منها تمويل الرحلة والتي تأتي بجهد ذاتي من شخصه و كذلك درجة الحرارة المرتفعة والمسافات البعيدة بين المدن بمثل المسافة، لافتاً أنه خسر من وزنه ما يقرب من 20 كيلو.

وحث الفيفي الجميع على رياضة المشي خاصة كبار السن معدداً فائدته العظيمة على الجسم، داعياً من لديه فكره أن لا يستسلم للضغوط وعليه الإقدام على ذلك وتنفيذ تلك الفكرة دون تردد .