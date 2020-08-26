بالصور.. تركيب حاويات لفرز النفايات بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، بتركيب حاويات لفرز وتصنيف النفايات من مصدرها. بدأت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، بتركيب حاويات لفرز وتصنيف النفايات من مصدرها. وأوضحت أمانة المدينة المنورة، أن ذلك بهدف رفع مستوى النظافة العامة في شوارع المنطقة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والراحة.

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