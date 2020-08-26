شكرا لمتابعة خبر عن 83% من الدعاوى بالمحاكم العمالية في مكة والرياض والشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن إجمالي عدد الدعاوى الواردة للدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى خلال شهر ذي القعدة الماضي؛ حيث وصل عدد القضايا العمالية نحو 4375 قضية.

ويأتي ذلك بانخفاض قدره 0.6% عن القضايا الواردة في الشهر نفسه من عام 1440هــ؛ فيما تراوح العدد اليومي لعدد القضايا الواردة بين 43 و497 قضية في اليوم، بمتوسط 199 قضية يومياً، وجاءت نسبة 83% من إجمالي القضايا الواردة في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية.

وتباينت القضايا العمالية التي نظرتها المحاكم خلال ذي القعدة بين اعتراض، وحقوق، وأجور، ومستندات ووثائق، وتعويضات، ودعاوى أخرى؛ حيث حصدت دعاوى الأجور نسبة 37% من إجمالي عدد الدعاوى، في حين بلغت نسبة الدعاوى الأخرى 49%.