شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مستودع غير مرخص لمواد التجميل وضبط 45 ألف عبوة بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): ضبطت هيئة الغذاء والدواء مستودع غير مرخص يقوم بتخزين منتجات تجميلية في منطقة مكة المكرمة . ضبطت هيئة الغذاء والدواء مستودع غير مرخص يقوم بتخزين منتجات تجميلية في منطقة مكة المكرمة . وتمكنت الهيئة من ضبط وتحريز 45 ألف عبوة قبل توزيعها بالأسواق ، وتم إغلاق المستودع واستدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه . يأتي ذلك ضمن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة في قطاعي الغذاء والدواء لضمان سلامة المستهلكين .

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