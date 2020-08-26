شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني»: أمطار متفاوتة على أجزاء من مرتفعات عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء 1442/1/7هـ وليلة الخميس، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، وما بين الأفلاج ووادي الدواسر وشرق عسير.

وأوضح عبد العزيز الحصيني، أن ذلك بالإضافة إلى أجزاء من اليمن وعُمان وجنوب الإمارات؛ فيما توقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والكويت، والإمارات.