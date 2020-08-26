شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح أول داري سينما في الجبيل والأحساء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

تشهد محافظتا الجبيل والأحساء اليوم الأربعاء افتتاح أول داري سينما في تمام الساعة الـ 4:30 عصراً ، وذلك بعد افتتاح دور سينما في محافظة حفر الباطن الأسبوع الماضي .

وسيبدأ أول عرض سينيمائي في الجبيل والأحساء بعد الإفتتاح مباشرة ً في تمام الـ 5: 30 عصراً .

الجدير بالذكر أن عدد دور السينما في المملكة ارتفع إلى 20 سينما بعد افتتاح داري السينما اليوم ، مع الإلتزام بتعليمات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع حول الإجراءات الوقائية والإحترازية ضد العدوى .