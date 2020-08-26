شكرا لمتابعة خبر عن العيادات الافتراضية بطبية مكه تستقبل اكثر من ٧٦ الف مستفيد منذ بدء الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

استقبلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة اكثر من ٧٦ الف مستفيد عبر العيادات الافتراضية لمرضاها والمستفيدين من خدماتها في العيادات الخارجية ضمن إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار كورونا منذ بدء الجائحة.

وتتيح الخدمة للمرضى التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي الذي سيقوم به الطبيب المعالج للاطمئنان على صحة المرضى والإجابة على استفساراتهم كافة من خلال أكثر من ٦٢٦ عيادة تعمل اسبوعيا ، وذلك عن طريق التواصل عبر الرسائل النصية معهم بعدم الحضور واعتماد التواصل الهاتفي مع الطبيب المعالج بنفس يوم الموعد.

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وأشرف على وضع الخطة المتكاملة ثم تنفيذها فريق عمل متكامل من الإداريين والأطباء المختصين، حيث ستسهم في تجنب عملية التجمعات في الأماكن العامة اتباعًا للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، كما أنه يتيح للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة وبكل يسر وسهولة، ويتم بعد ذلك صرف الدواء لهم وايصاله لمنازلهم عبر شركات الشحن مجانا.

و قد خصصت الخدمة لجميع العيادات الاستشارية والتي شملت صحة القلب، طب وجراحة العيون ، الاورام وأمراض الدم ، الأنف والأذن والحنجرة ،الأعصاب وجراحة العمود الفقري ،العيادات التخصصية للعظام ،الجراحات التخصصية وجراحة الاورام وأخيرا أمراض الجهاز الهضمي والباطنة.

والجدير بالذكر أنه يقتصرالحضور والتواجد في المواعيد الاعتيادية خلال الفترة الحالية فقط على المرضى الذين يستدعي وضعهم الصحي الحضور، وذلك بالتنسيق مع الطبيب المختص.