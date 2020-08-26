كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية، أعلنت عن أول رحلة طيران تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات والتي ستقلع الأسبوع المقبل.

وذكرت "يديعوت أحرنوت" أنه من المقرر أن تقلع أول رحلة تجارية إلى أبو ظبي من إسرائيل يوم الاثنين المقبل.

وتضم الطائرة وفداً إسرائيلياً برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات، وكذلك وفداً أمريكياً يضم جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرحلة تخضع مباشرة لموافقة السعودية.



ومن جهتها، قالت القناة 12 العبرية إن كوشنير سيقلع على متن طائرة تجارية في أول رحلة مباشرة من تل أبيب إلى ابو ظبي، وفق موقع عكا.

Advertisements

وأضافت القناة أن كوشنير سيترأس وفدا مشتركا أمريكيا إسرائيليا بهدف التمهيد لافتتاح خط الطيران المباشر بين الدولتين وذلك في إطار اتفاق السلام وتطبيع العلاقات بين الجانبين.

وسيكون ضمن الوفد المشترك مسؤولون وخبراء إسرائيليون في مجالات الطيران، الأمن، الاقتصاد والطب.

وفي وقت سابق اليوم، أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس ، محادثة هاتفية مع نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، بحثا خلالها "تعزيز التعاون الأمني وقنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة".