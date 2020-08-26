للرجال والنساء.. الأحوال المدنية بمكة المكرمة تدشن مكتبين في خليص

دشنت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة مكتبين للرجال والنساء في محافظة خليص، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنين والمواطنات، وقد تم إدراجهما في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة «أبشر».

ويضمُّ المكتبان وحدات خدمات شاملة، يشغلها كوادر وطنية مؤهلة، إضافة إلى صالتي انتظار مكتملتي التجهيزات، وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات.

ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة؛ بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.