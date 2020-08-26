جامعة جدة تحدد طريقة التعامل مع الغياب والرسوب والاعتذار عن الاختبارات

نشرت جامعة جدة دليلًا تعريفيًّا لطلاب السنة التحضيرية للعام الجامعي 1442/1441هـ.

وتضمَّن الدليل التعريفي (الذي نشرته الجامعة عبر حسابها الرسمي بتويتر)، تواريخ بداية الفصل الدراسية والاختبارات.

وأشارت جامعة جدة إلى أن بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 30/8/2020، كما تبدأ اختبارات الدور الأول 11/10/2020، كما تطرق الدليل التعريفي إلى الإجراءات الاحترازية العامة وإجراءات الدخول والخروج للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وذكرت جامعة جدة أن النظام الدراسي في السنة التحضيرية ينقسم إلى فصلين دراسيين، وعلى الطالب أن يجتاز جميع المقررات الدراسية المطلوبة منه، وفي حال الرسوب أو الحرمان يحق له دراسة فصل صيفي اختياري، وترم أول إجباري لاجتياز ما تبقى له من مواد السنة التحضيرية.

وربطت بين الحرمان من الاختبار النهائي وزيادة نسبة الغياب عن 25% بدون عذر، وأن حالة الاعتذار والتأجيل للضرورة القصوى، تكون بطلب مقدم لعمادة القبول والتسجيل، ويتم طي القيد في حالة عدم إكمال جميع مقررات السنة التحضيرية خلال 3 فصول كحد أقصى.

شاهد الدليل التعريفي كاملًا.