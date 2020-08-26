الكهرباء: حالتان تتيحان للمستفيد طلب تعويض مالي من مقدم الخدمة

شددت هيئة تنظيم الكهرباء، على أن من حقوق المستفيد استمرار تقديم خدمة الكهرباء دون انقطاع، موضحة أن المستفيد يستحق تعويضًا ماليًّا من مقدم الخدمة الكهرباء في حالتين.

وذكرت أن الحالة الأولى هي انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من أربع مرات بمدة تزيد عن 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة، أمّا الحالة الثانية فهي عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.

وأكدت هيئة تنظم الكهرباء، في ردها على أحد المغردين أنه يمكن للمستفيد المتضرر أن يتقدم بشكوى إلى شركة الكهرباء عبر حساب العناية بالمشتركين عبر «تويتر».

وأضافت هيئة تنظيم الكهرباء أن المستفيد إذا لم يحصل على رد أو حصلت عليه ولم تقتنع به فيمكنك التقدم بشكوى للهيئة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني مع أهمية ذكر رقم الشكوى لدى الشركة.