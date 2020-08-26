تنبيهات «الأرصاد»: أمطار على عسير.. و8 محافظات بالمدينة تتأثر بأتربة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدرت الهيئة، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق والحرجة وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير؛ حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ٧ مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي –بمشيئة الله–المخاطرَ التي تصاحب الحالات الماطرة.

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وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوهًا بضرورة الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، والرياض، ونجران، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجازان)، فيما تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، وعسير، والباحة).

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