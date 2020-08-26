الحصيني: أمطار ورياح متفاوتة القوة على مناطق عدة بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء اليوم الأربعاء وليلة الخميس، مشيرًا إلى هطول أمطار وهبوب رياح بمناطق عدة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنّه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير وما بين الأفلاج ووادي الدواسر وشرق عسير، وكذلك على أجزاء من اليمن وعُمان وجنوب الإمارات.

وأشار الحصيني إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والكويت والإمارات.

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وفي تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، توقعت الهيئة العامة للأرصاد، رياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تنشط على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، وكذلك على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

وقالت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إن الفرصة مستمرة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير، وتمتد إلى الباحة.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل مكة المكرمة ووادي الدواسر والأحساء 43 درجة مئوية، فيما يتوقع أن تسجل أبها 19 مئوية كأقل درجة حرارة في المملكة.