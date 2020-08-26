بالفيديو.. «المصلح» يوضح حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام

سواء في الجهات العامة أو الخاصة
أوضح عضو الإفتاء أستاذ الفقه بجامعة القصيم الدكتور خالد بن عبدالله المصلح؛ حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام؛ وذلك خلال حديثه إلى برنامج «يستفتونك» على قناة الرسالة.
وأشار المصلح إلى أن الموظف، سواء في الجهات العامة أو الخاصة، ارتبط بعقد له مقتضيات؛ منها مباشرة العمل على النحو الذي تمَّ الاتفاق عليه، مؤكدًا أن الإخلال بذلك يعد نقصًا في الأمانة.
وقال: «لا يجوز للموظف في الجهات العامة أو الخاصة، أن يخل بما تعاقد عليه مع أصحاب العمل، ولا يعتذر بزعم أنه لا يوجد عمل»، مشددًا على الالتزام بما اقتضاه العقد، وعدم الخروج عنه إلا بإذن من أصحاب العمل ذوي الصلاحية.
حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام ؟#يستفتونك مع الشيخ أ د خالد المصلحhttps://t.co/li8zPj7LfE pic.twitter.com/xyO2BzQGUc— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 25, 2020
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