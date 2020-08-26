أخبار السعودية اليوم.. قرار برفع علم المملكة على المباني الحكومية والخاصة بمكة.. وتحذير من السفارة السعودية بلندن لرعاياها

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، أمس الأربعاء، حيث جدد «المرور السعودي» تحذيره من عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق، موضحًا أن ذلك يعد مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية، فيما أعرب عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، عن توقعاته بموعد بدء الشعرر بانكسار حدة الحرارة النهارية آخر النهار، وإلى التفاصيل:

«التقاعد»: إيداع 6.6 مليار ريال في حسابات العملاء عن شهر أغسطس

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إيداعها للمعاشات التقاعدية، اليوم الثلاثاء، الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس، وبيّنت أن جملة المعاشات التقاعدية التي صُرفت لهذا الشهر قد بلغت أكثر من ستة مليارات وستمائة مليون ريال، لأكثر من مليون ومئتي ألف عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

مصادر «عاجل»: قرار إلزامي برفع علم السعودية على المباني الحكومية والخاصة

علمت «عاجل» من مصادرها أن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وجّه كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص بضرورة رفع العلم السعودي على مبانيها طوال أيام الأسبوع، كما أكدت المصادر أن قرار أمير مكة المكرمة جاء بعد رصده وملاحظته عدم التزام بعض القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي برفع العلم السعودي على مبانيها؛ ما يعدّ مخالفًا للمادة الثالثة من نظام العلم السعودي.

«هيئة الاتصالات» تمدد فترة توفير الترددات الإضافية لمقدمي الخدمات المتنقلة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة توفير الترددات الإضافية على النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بزيادة تقدر بأكثر من 50% عن الترددات المستخدمة في تلك النطاقات؛ بهدف تعزيز أداء الشبكات الحالية للجيل الرابع لاستيعاب ازدياد نسبة استهلاك البيانات بالتزامن مع عودة العملية التعليمية عن بُعد، وضمانًا لاستمراريتها، مضيفةً بأنها وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات برفع جاهزية البنية التحتية الرقمية، ودعم تجهيزات البنية التحتية للتعليم الافتراضي.

هيئة تقويم التعليم تعتمد لائحة الترخيص المهنية لمراجعي وإخصائيي التقويم

اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم لائحة الترخيص لمراجعي وإخصائيي التقويم من خلال مسارات تدريبية محددة ومقاييس واختبارات معيارية، إضافة إلى إصدار أول إطار تنظيمي لاعتماد وطني للمدارس الأهلية والعالمية بمعايير وإجراءات تركز على جودة المخرجات.

تطبيق «توكلنا» يعلن آلية فتح حساب للطلاب في منصة «مدرستي»

كشف تطبيق «توكلنا»، المعتمد من وزارة الصحة، عن آلية فتح حساب للطلاب في منصة «مدرستي»، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «كيف افتح حساب لأبنائي الطلاب في منصة مدرستي؟». موضحًا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تكون عبر القيام بتحميل تطبيق توكلنا، أو تحديث التطبيق إذا كان محمّلًا سابقًا على الجهاز، وعند تشغيله سوف تجد خيار «بيانات منصة مدرستي» في تبويب حسابي، بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين لك إذا كنت ولي أمر.

السفارة السعودية بلندن تحذر من فيضانات اليوم وغدًا في بريطانيا

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في لندن، تحذيرًا لمواطني المملكة الموجودين هناك من تقلبات جوية حادة متوقعة يومي الثلاثاء والأربعاء، وقالت عبر حسابها بموقع "تويتر"، "نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتوقع حصول فيضانات في بعض المناطق في المملكة المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء، تأمل السفارة من جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر والتواصل مع الشرطة والسفارة في حالة الطوارئ".

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توضيح من سفارة السعودية ببكين حول المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة

أوضحت سفارة المملكة العربية بالصين الإجراءات التي فرضتها الحكومة الصينية، وذلك للمواطنين الراغبين في العودة إلى الصين مرة أخرى؛ سيتم فرض حجر صحي لمدة 14 يومًا على القادمين من الخارج.

«النيابة العامة» توضح حقوق المتهم حال ضبطه خارج الدائرة التي يجرى التحقيق فيها

أوضحت النيابة العامة حقوق المتهم والضمانات المكفولة له حال القبض عليه خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها، موضحة أنه إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.

الزعاق يحدد موعد انكسار الموجة الحارة.. ودخول النجم الثاني من سهيل

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن النجم الأول من سهيل قد بدأ، وهو يسمى بالطرف؛ لأنه يقع في طرف القيظ، ويتميز بالأجواء الحارة، مضيفًا أن النجم الثاني من سهيل سيدخل علينا بعد 10 أيام، وسنبدأ نشعر بانكسار حدة الحرارة النهارية آخر العصر، وسيبرد علينا آخر الليل، مشيرًا إلى أن ملامح الموسم المقبل من حيث الحالة المطرية لن تتضح إلا مع ظهور وسوم الوسم، مشيرًا إلى أنه يتبقى عليه 25 يومًا.

«المرور» يجدد التذكير بالغرامة المالية لتجاوز حدود المسارات بالطريق

حذر «المرور السعودي» من عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق. وقال، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن ذلك يعد مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية من 300 ريال إلى 500 ريال، وأرفق المرور السعودي منشور التحذير وأعلاه عبارة «لقيادة آمنة التزم بمسارك المحدد».

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

أعربت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تنشط على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، وكذلك على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، وتشمل الأجزاء الساحلية منها، موضحة أن الفرصة مستمرة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير، وتمتد إلى الباحة.

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