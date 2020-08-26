السعودية اليوم / مركز غسيل الكلى بجازان الأول في خدمة المرضى على مستوى المملكة



جيزان 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

حصل مركز غسيل الكلى في مستشفى جازان العام على جائزة المركز الأول على مستوى المملكة، وذلك لتميزه في خدمة مرضى الكلى خلال النصف الأول لعام 2020م .

وأوضحت صحة جازان أن المركز حصل على الجائزة من خلال خدمة الغسيل الكلوي المقدمة للمرضى بالمنطقة ضمن 14 مركزاً لغسيل الكلى بجازان تقدم خدماتها لأكثر من 1153 مريض فشل كلوي مزمن، منها 8 مراكز تابعة لوزارة الصحة مباشرة، و 6 مراكز ضمن مشروع شراء خدمات الغسيل الكلوي، إضافةً إلى وحدة غسيل كلوي "بروتيني" للغسيل الكلوي المنزلي بمستشفى الملك فهد المركزي، التي تخدم 51 مريضاً .

وبينت صحة جازان أن هناك أربع وحدات مجهزة لغسيل الكلى في مستشفيات صبيا وبيش، ومستشفى الملك فهد المركزي، ومستشفى الأمير محمد بن ناصر، لتقديم الخدمة لمرضى الغسيل الكلوي من المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس

// انتهى //

10:54ت م

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جيزان 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسحصل مركز غسيل الكلى في مستشفى جازان العام على جائزة المركز الأول على مستوى المملكة، وذلك لتميزه في خدمة مرضى الكلى خلال النصف الأول لعام 2020م .وأوضحت صحة جازان أن المركز حصل على الجائزة من خلال خدمة الغسيل الكلوي المقدمة للمرضى بالمنطقة ضمن 14 مركزاً لغسيل الكلى بجازان تقدم خدماتها لأكثر من 1153 مريض فشل كلوي مزمن، منها 8 مراكز تابعة لوزارة الصحة مباشرة، و 6 مراكز ضمن مشروع شراء خدمات الغسيل الكلوي، إضافةً إلى وحدة غسيل كلوي "بروتيني" للغسيل الكلوي المنزلي بمستشفى الملك فهد المركزي، التي تخدم 51 مريضاً .وبينت صحة جازان أن هناك أربع وحدات مجهزة لغسيل الكلى في مستشفيات صبيا وبيش، ومستشفى الملك فهد المركزي، ومستشفى الأمير محمد بن ناصر، لتقديم الخدمة لمرضى الغسيل الكلوي من المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا ، وفقاً للبروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة.// انتهى //10:54ت م0040

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