السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان



جيزان 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج و تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.

// انتهى //

10:42ت م

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