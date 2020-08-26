السعودية اليوم / أكثر من 8000 مستفيد من مبادرة "مكفي" لإعادة صرف الدواء في نجران



نجران 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

كشفت صحة نجران أن عدد مستفيدي مبادرة "مكفي" لصرف الدواء لمراجعي العيادات والمراكز التخصصية في مستشفى الملك خالد بنجران عن طريق المراكز الصحية التابعة للمستشفى بلغ 8392 مستفيداً، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس

وأوضحت صحة نجران أن مبادرة "مكفي" انطلقت في شهر أبريل من العام الحالي؛ سعياً لتقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات في المستشفى، واختصار الجهد والوقت على المريض.

وأبانت أن الصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات، لافتةً إلى أن الصرف والتوزيع يتم خلال 3 أيام مدعوماً بخدمة الرسائل النصية عبر 19 مركزاً صحياً، مع إتاحة الفرصة للمريض في اختيار المركز الذي يريده حتى لو لم يكن مراجعًا به. ‏

// انتهى //

10:40ت م

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نجران 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسكشفت صحة نجران أن عدد مستفيدي مبادرة "مكفي" لصرف الدواء لمراجعي العيادات والمراكز التخصصية في مستشفى الملك خالد بنجران عن طريق المراكز الصحية التابعة للمستشفى بلغ 8392 مستفيداً، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد - 19.وأوضحت صحة نجران أن مبادرة "مكفي" انطلقت في شهر أبريل من العام الحالي؛ سعياً لتقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات في المستشفى، واختصار الجهد والوقت على المريض.وأبانت أن الصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات، لافتةً إلى أن الصرف والتوزيع يتم خلال 3 أيام مدعوماً بخدمة الرسائل النصية عبر 19 مركزاً صحياً، مع إتاحة الفرصة للمريض في اختيار المركز الذي يريده حتى لو لم يكن مراجعًا به. ‏// انتهى //10:40ت م0036

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