السعودية اليوم / عشرات الضحايا جراء فيضانات عارمة شمال أفغانستان



كابل 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

لقي 40 شخصاً حتفهم بينهم نساء وأطفال، جراء هطول أمطار غزيرة وفيضانات في إقليم باروان شمالي أفغانستان.

وأوضحت المتحدثة باسم حاكم باروان وحيدة شهكار، إن نحو 80 شخصاً آخرين جرحوا جراء الفيضانات في مدينة تشاريكار، عاصمة الإقليم.

وأكدت السلطات المحلية أن الفيضانات دمرت 300 منزل على الأقل حتى الآن في الإقليم.

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10:39ت م

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