السعودية اليوم / فضل عاشوراء" محاضرة بجمعية "بصائر" بنجران غداً



نجران 07 محرم 1442هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "بصائر" بمنطقة نجران غداً، محاضرة بعنوان "فضل عاشوراء"، وذلك بمسجد أبي سعيد الخدري بحي الفيصلية بمدينة نجران .

وتأتي المحاضرة التي تُقام بعد صلاة المغرب، ضمن مناشط وبرامج الجمعية التي تنفذها خلال العام الحالي لتبصير الناس بأمور دينهم .

//انتهى//

10:22ت م

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