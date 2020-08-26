السعودية اليوم / انطلاق فعاليات مؤتمر المختبرات الطبية افتراضياً الخميس



الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

تنطلق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الأول لعلوم المختبرات الإكلينيكية مساء يوم غد الخميس عبر تقنية البث المباشر، الذي تنظمه الجمعية

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية الدكتور خالد بن خلف الحربي أنه بسبب انتشار

من جانبه أشار رئيس اللجنة العلمية الدكتور فهد بن محمد الدخيل إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من المتحدثين السعوديين لبحث أحدث الدراسات والأبحاث في علوم المختبرات الإكلينيكية، وكيفية الإسهام في تطوير الرعاية الصحية في المملكة وفق رؤية 2030، لافتا الانتباه إلى أن المؤتمر معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم طبي مستمر، داعيا جميع المهتمين لحضور المؤتمر للاطلاع على تفاصيل البرنامج العلمي والمتحدثين المشاركين عبر الموقع الرسمي للمؤتمر www.lab-conference.com .

يذكر أن المؤتمر كان مقررا إقامته في شهر أبريل الماضي ولكن ُأجّل بعد قرار تأجيل الفعاليات في المملكة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

// انتهى //

08:18ت م

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الرياض 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واستنطلق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الأول لعلوم المختبرات الإكلينيكية مساء يوم غد الخميس عبر تقنية البث المباشر، الذي تنظمه الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية التابعة لجامعة الملك سعود، ويستمر ثلاثة أيام، (27-29 أغسطس 2020م) لمناقشة أهم المستجدات العلمية في مجال المختبرات الطبية.وأوضح رئيس الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية الدكتور خالد بن خلف الحربي أنه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، والإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، فقد قرر مجلس إدارة الجمعية إقامة المؤتمر افتراضياً بالتعاون مع الأكاديمية الطبية الافتراضية، حيث سيتمكن الممارسون الصحيون والطلاب من حضور جلسات المؤتمر من جميع مناطق المملكة عبر تقنية البث المباشر.من جانبه أشار رئيس اللجنة العلمية الدكتور فهد بن محمد الدخيل إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من المتحدثين السعوديين لبحث أحدث الدراسات والأبحاث في علوم المختبرات الإكلينيكية، وكيفية الإسهام في تطوير الرعاية الصحية في المملكة وفق رؤية 2030، لافتا الانتباه إلى أن المؤتمر معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم طبي مستمر، داعيا جميع المهتمين لحضور المؤتمر للاطلاع على تفاصيل البرنامج العلمي والمتحدثين المشاركين عبر الموقع الرسمي للمؤتمر www.lab-conference.com .يذكر أن المؤتمر كان مقررا إقامته في شهر أبريل الماضي ولكن ُأجّل بعد قرار تأجيل الفعاليات في المملكة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //08:18ت م0017

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