السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس

وسجل المعهد ثلاث وفيات جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9280.

// انتهى //

07:36ت م

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برلين 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1576 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 236429.وسجل المعهد ثلاث وفيات جديدة مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9280.// انتهى //07:36ت م0012

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