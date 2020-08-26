شكرا لقرائتكم ضبط 45 ألف عبوة منتجات تجميلية بمستودع مخالف في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-26 ضبط 45 ألف عبوة منتجات تجميلية بمستودع مخالف في مكة متابعات الخليج 365 - الرياض أغلقت فرق هيئة الغذاء والدواء في منطقة مكة مستودعًا غير مرخص يقوم بتخزين منتجات تجميلية. Advertisements وأفادت الهيئة أنه تم ضبط وتحريز ٤٥ ألف عبوة، واستدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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