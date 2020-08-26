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ضبط 45 ألف عبوة منتجات تجميلية بمستودع مخالف في مكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أغلقت فرق هيئة الغذاء والدواء في منطقة مكة مستودعًا غير مرخص يقوم بتخزين منتجات تجميلية.
وأفادت الهيئة أنه تم ضبط وتحريز ٤٥ ألف عبوة، واستدعاء صاحب المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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