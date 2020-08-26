فيديو.. سبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في السعودية

2020-08-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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شهد سوق السيارات المستعملة في السعودية ارتفاعًا في الأسعار بالتزامن مع رفع نسبة الضريبة المضافة على السيارات الجديدة إلى 15 % منذ بداية شهر يوليو الماضي حيث أحجم العديد من المشترين عن شراء السيارات الجديدة بعد ارتفاع أسعارها.

أسعار السيارات المستعملة

وبالتزامن مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة لجأ البعض إلى شراء سيارات مستعملة بحالة جيدة ما أدى إلى زيادة الطلب على المستعمل وبالتالي ارتفعت الأسعار.

وقال أحد ملاك معارض السيارات في الرياض في تصريحات لقناة الإخبارية إن رفع الضريبة المضافة على السيارات تسبب في تراجع القطاع سواء على مستوى الجديد أو المستعمل حيث تزايد العرض فيما انكمش الطلب على السيارات.

وأضاف أنه لو تم العودة إلى الضريبة السابقة بنسبة 5 % قد تنتعش حالة المبيعات في قطاع السيارات.

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