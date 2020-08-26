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شاهد.. شاب يشارك في مهرجان الرمان رغم إعاقته بسراة عبيدة
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- سراة عبيدة
شارك الشاب مجاهد علي العريج القحطاني، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن فريق نشامى الحي بسراة عبيدة تدشين فعاليات مهرجان الرمان ، مساء أمس الثلاثاء، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.
جهود فريق نشامى الحي في مهرجان الرمان
وقال ماجد في حديثة لـ”متابعات الخليج 365” إن إعاقته لم تمنعه من المشاركة في هذه الفعاليات حيث إنه عضو مشارك في الإرادة التطوعية للإعاقة الحركية في عسير، وعضو أيضاً في مجلس شباب السراة.
وأوضح أن نشامى الحي لهم عدة فعاليات مع مجموعة من الشباب يرأسهم محافظ السراة ويشرف عليها.
وقال:” إن الشباب في فريق نشامى الحي مشاركون في مهرجان الرمان وإن شاء الله نقدم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة المحافظة والمنطقة”.
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